L’avanzata del quartiere Novello Il caro costi fa ridurre l’intervento

Dello stato di avanzamento del quartiere Novello si è dibattuto ieri in commissione consiliare dopo che nell’autunno scorso sono stati ripresi lavori, superato il fermo pandemico e le difficoltà della prima ditta incaricata, grazie ai quali il Comune di Cesena confida di assicurare una risposta all’emergenza casa con 170 abitazioni in affitto a lungo termine e affitto a riscatto e 50 appartamenti in vendita a prezzo calmierato.

Il cantiere, ha rimarcato l’assessora all’Urbanistica Cristina mazzoni, procede senza intoppi anche se sta risentendo del contesto internazionale di forte instabilità che ha causato un incremento dei costi del 40% tale da indurre Comune e la società incaricata Fabbrica sgr, a rivedere il business plan alleggerendo le opere di urbanizzazione accessorie di oltre 2,7 milioni.

L’area interessata dai comparti 1 e 2 composta da 220 appartamenti (170 per l’affitto e 50 per la vendita) si innesta entro una parte della città già urbanizzata, con insediamenti residenziali e servizi di baseavviati da anni. Il progetto vede come soggetti promotori Comune, Regione, Cassa Depositi e prestiti e la società finanziaria Fabrica Sgr e, prevede la costruzione di fabbricati non più alti di cinque piani, con un piano interrato adibito a parcheggi privati e parcheggi pubblici all’esterno. Finora è stato realizzato il piano seminterrato e si procede con la realizzazione delle opere in elevazione del primo piano fuori terra. I lavori del primo comparto, tra via Ravennate e via Cavalcavia, saranno conclusi entro l’estate del 2024, poi si procederà con l’unità 2.

Nonostante il rincaro dei prezzi delle materie prime, è stato mantenuto lo stesso numero di alloggi in affitto con relativi costi di locazione che, per gli alloggi di ediliza residenziale, sarà di quattro euro al metro e di tre o in relazione a quelli destinati alla locazione per otto anni (contro i nove euro al metro quadro dell’affitto di mercato).

Andrea Alessandrini