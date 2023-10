Lavia, Angiolini e Vukotic sulla scena del Comunale

Gabriele Lavia, Ambra Angiolini e Milena Vukotic sono fra i protagonisti del cartellone invernale del Teatro Comunale di Cesenatico. Il primo spettacolo è affidato alla compagnia Gitiesse, con Geppy Gleijeses, allievo di Eduardo de Filippo, che il 21 novembre presenterà "Uomo e Galantuomo", una commedia in tre atti di Eduardo de Filippo, scritta nel 1922. L’opera racconta la storia di una compagnia di personaggi scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare, in cui è famosa la scena delle prove di "mala nova" di Libero Bovio, in cui un suggeritore maldestro, continuamente frainteso dagli attori, ne combina di tutti i colori. Il 14 dicembre è invece in programma "Forbici e follia" di Paul Portner a cura della Compagnia Torino Spettacoli, che metterà in scena un giallo con al pubblico l’ardua sentenza. È una trama unica nel panorama teatrale, dove tra messe in piega e bigodini, viene commesso un omicidio, ci sono quattro sospettati ed il commissario chiederà aiuto agli unici testimoni presenti sul luogo del delitto, che sono appunto gli spettatori. Il 16 febbraio Gabriele Lavia porterà in scena il monologo "Il sogno di un uomo ridicolo", un adattamento dell’opera di Fedor Dostoevskij. Lo spettacolo è centrato su un uomo deriso da tutti e da sempre estraneo alla società, deciso a suicidarsi. Siede sulla poltrona a fianco della scrivania, apre il cassetto ed estrae la pistola; ma si addormenta e inizia a sognare la propria vita oltre la morte, in un pianeta del tutto simile alla terra, abitato da splendidi esseri non ancora corrotti, dalla prima caduta, dal primo peccato. Il 6 marzo Ambra Angiolini è l’attrice che interpreterà Oliva Denaro per la regia di Giorgio Gallione, in una esibizione che prende spunto dalla storia di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni Sessanta fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto "matrimonio riparatore". All’inizio Oliva è una quindicenne che nell’Italia di quegli anni, dove la legge stabiliva che se l’autore del reato di violenza carnale avesse poi sposato la "parte offesa", avrebbe automaticamente estinto la condanna, cerca il suo posto nel mondo. La stagione della prosa si chiuderà il 20 marzo con "Così è (se vi pare)" di Luigi Pirandello, messo in scena da un nutrito cast di cui fa parte Milena Vukotic, attrice 88enne nota al cinema per il ruolo di moglie del ragionere Ugo Fantozzi interpretato da Paolo Villaggio.

Giacomo Mascellani