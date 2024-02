L’Avis omaggia i suoi soci donatori: "Nel 2023 sfiorati i 600 prelievi"

Nella sede sociale di Via Battisti, a San Piero in Bagno, ha avuto luogo l’assemblea ordinaria di bilancio della Sezione comunale Avis (Associazione Volontari Italiani Donatori Sangue). Sette i punti all’ordine del giorno, tra cui la relazione del Consiglio direttivo sull’attività svolta nell’anno 2023, l’approvazione del bilancio consuntivo di anno scorso, la ratifica del bilancio di previsione 2024, la definizione dei delegati all’assemblea provinciale, cui è seguita la coinvolgente cerimonia di premiazione dei soci benemeriti.

"Durante il 2023 abbiamo registrato 584 donazioni di sangue, 144 di plasma, 8 di piastrine, per un totale di 736 donazioni – dice il presidente Avis di S.Piero, Giuseppe Pretolani –. I donatori attivi sono 336, mentre i nuovi donatori 2023 sono stati 28. Ringraziamo tutti i nostri soci donatori, con la speranza di fidelizzarne altri". Questi i soci premiati: Diploma di benemerenza in argento per 16 donazioni: Ivan Ambrogetti, Carlo Barchi, Simone Braccini, Luca Rossi. In argento dorato per 24 donazioni: Luca Andrucci, Laura Bardi, Leonardo Bianchi, Giulia Bravaccini, Nicola Bravaccini, Cesare Camagni, Nicoletta Cornieti, Antonio Ghetti, Marco Giovannini, Nicolas Gregori, Paolo Locatelli, Luca Matassoni, Elisabetta Rigoni, Andrea Rossi, Alex Scala, Marco Sensi, Fabrizio Versari.

In oro per 50 donazioni: Roberto Gradassi, Manuela Martinetti, Massimo Moretti, Alessandro Resi, Massimo Ulivi. In oro rubino per 75 donazioni:Simone Bigoni, Ferruccio Diversi, Marina Dogana, Renato Portolani, Fausto Sampaoli, Fabrizio Zamboni. Quest’anno i soci benemeriti che hanno raggiunto l’encomiabile traguardo delle cento donazioni sono ben quattro: Fugy Losasso, Rossano Mazzoli, Fausto Moretti, Claudio Valbonesi. A loro il diploma di benemerenza in oro con smeraldo.

gi.mo.