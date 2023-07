L’Avis sorride al 2023 L’appello ai cittadini: "Donate prima di partire per le vacanze estive"

di Cristina Gennari

Parola d’ordine: generosità. Quella che, unita alla consapevolezza di un gesto semplice che può fare la differenza, ha guidato gli 8373 volontari che nel primo semestre del 2023 si sono attivati per donare sangue ed emoderivati. Un’abitudine virtuosa e diffusa, stando al bilancio dell’Avis comunale Cesena, che non può andare in vacanza, nemmeno durante il periodo estivo. "Nel primo semestre nell’anno siamo riusciti a garantire nel territorio cesenate l’autosufficienza per quanto riguarda il fabbisogno di sangue - spiega il presidente Gualtiero Giunchi -, l’obiettivo dei prossimi sei mesi è raggiungere la piena autosufficienza anche per il plasma, che oggi è essenziale per creare medicinali salvavita. L’invito è di donare, prima di partire per le ferie".

I numeri del 2023, almeno fino al 30 giugno, sono rassicuranti. Nel comprensorio cesenate sono state donate 8462 sacche, 493 in più rispetto al 2022, di cui 6193 unità di sangue intero, 2213 unità di plasma e 56 di piastrine. Solo nella città malatestiana, ammontano a ben 4429 le donazioni, di cui 151 da parte degli allievi del Caps. E sul fronte dei benefattori, nel territorio comprensoriale si registrano 510 nuove reclute. "Abbiamo tanti donatori, ma è diminuita la loro fidelizzazione - continua Giunchi -. Avere una rete ampia ci permette di chiamare i donatori quando c’è bisogno e di non sprecare sangue. Ogni sacca che si dona è mirata e soddisfa la richiesta di un preciso gruppo sanguigno da destinare a una persona che ne ha necessità. Nel 2022 nessuna sacca è stata buttata via".

Un gesto di solidarietà per gli altri, ma anche un’occasione per prendersi cura di se stessi. E una buona pratica da diffondere tra giovani e adulti per combattere la pigrizia e la paura dell’ago. "Stiamo vivendo un momento di cambio generazionale - commenta la vicepresidente Maurizia Boschetti - vorremmo trasmettere anche ai giovani il senso di orgoglio e gratificazione che accompagna l’atto di donare".

L’obiettivo è chiaro: raccogliere 202 unità di sangue alla settimana. "Oggi la partecipazione, soprattutto per via di viaggi, tatuaggi e stili di vita, è più discontinua - rivela il tesoriere Dario Silighini - intendiamo allargare il bacino per sopperire alle esigenze".

Nel territorio cesenate sono ben sette le sedi in cui è possibile donare: l’ospedale Bufalini e i centri di Case Missiroli, Savignano, Cesenatico, San Piero, Mercato Saraceno ed Alfero.