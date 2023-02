"Lavorare insieme per vincere le sfide del futuro"

Quale migliore esempio di cooperazione se non quello di un gruppo classe impegnato per raggiungere uno scopo comune? Anche per questo Confcooperative Romagna, da ormai molti anni, si riconferma tra gli sponsor dell’iniziativa del Carlino.

"Siamo molto interessati alla prospettiva di farci conoscere come modello dalle nuove generazioni – spiega il presidente Mauro Neri (foto) –. Oggi i ragazzi sono molto svegli e informati, grazie soprattutto alle molte fonti sugli argomenti più disparati che trovano navigando sul web, ma è comunque importante portare avanti insieme a loro un ragionamento su quello che è il mondo della cooperazione: un mondo inclusivo, che non si basa unicamente sulla ricerca dell’utile, ma porta avanti un’idea di imprenditorialità comunitaria, perpetrata insieme per raggiungere uno scopo più alto, che esula dalle semplici logiche d’impresa. Il nostro modello – prosegue Neri – più di altri tiene conto di un forte ragionamento sociale che riguarda tutti".

In particolare il presidente si riferisce alle azioni che Confcooperative persegue nelle zone montane meno popolose.

"Nelle zone interne spesso ci troviamo di fronte a realtà che vivono forti difficoltà, – continua Neri – pensiamo ad esempio a Bocconi, dove hanno chiuso attività essenziali per i cittadini. In casi come questi, l’unica cosa da fare è mettere insieme un progetto imprenditoriale e sociale di tipo cooperativo che prevede il coinvolgimento delle persone che vivono sul territorio, in particolare dei giovani che hanno a cuore il loro paese. È quello che abbiamo fatto a Rocca San Casciano, a San Zeno, ma anche a San Leo e in alcuni quartieri di Rimini. La nostra è una sfida legata alla sostenibilità sia sociale che ambientale: temi fondamentali – conclude il presidente di Confcooperative Romagna – anche per i ragazzi che parteciperanno al Campionato a che, spero, avranno voglia di affrontare insieme questi argomenti per scoprirne le tante sfaccettature".

Sofia Nardi