Lavoratori in nero e clandestini, sanzioni pesanti per due albergatori

Due albergatori della riviera sono stati pesantemente sanzionati, al termine di una serie di controlli effettuati dai carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Forlì-Cesena, con l’ausilio dei colleghi del Comando provinciale di Forlì-Cesena.

I controlli nel settore turistico alberghiero, sono scattati al fine di prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro, ed a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. L’attività ispettiva, in particolare, è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

I controlli hanno consentito di scoprire lavoratori in nero e altre inadempienze contrattuali a carico dei datori di lavoro. In particolare, tra le irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche, sono stati individuati due lavoratori stranieri entrambi sprovvisti del permesso di soggiorno, quindi clandestini, i quali lavoravano in nero. Il titolare della struttura ricettiva è stato così denunciato penalmente e in via amministrativa sanzionato per un importo di oltre 12mila euro.

In un’altra struttura ricettiva della riviera, su sette persone al lavoro, ne sono state trovate due in nero ed è stata rilevata anche la presenza di un impianto di videosorveglianza non preventivamente autorizzato; i carabinieri hanno sospeso l’attività, i cui battenti potranno riaprire quando il titolare avrà regolarizzato tutto e dopo aver pagato una sanzione di 8mila euro. g.m.