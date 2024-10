"Lavoreremo per migliorare la qualità del quartiere Cesare"

Patrizia Acini (nella foto) è stata eletta presidente della consulta del quartiere Cesare a Savignano sul Rubicone. Presso il centro Auser di via Moroni a Savignano in una sala gremita, si sono tenute le elezioni della nuova consulta del quartiere Cesare. Nuova presidente è stata eletta Patrizia Acini, 57 anni pensionata, ex consigliere comunale, da anni è impegnata in politica.

"Sono nata e cresciuta nel quartiere Cesare - dichiara – e sono felice di mettere a disposizione dei cittadini la mia esperienza e competenza per il bene comune. Sappiamo il ruolo importante che ricopre la consulta, organo apolitico, che funge da collegamento tra i cittadini e l’amministrazione comunale e che quindi assume un’importanza strategica anche per favorire il coinvolgimento. Il quartiere Cesare è il più vasto e popoloso di Savignano e in questi ultimi trenta anni ha subito un cambiamento importante con tutti i pro e i contro che conseguono, e che in ogni caso ci chiama a fare tutti la nostra parte per rendere questa importante parte di città sempre migliore e aderente alle aspettative di chi ci vive e lavora. Non abbiamo la bacchetta magica ma speriamo di riuscire, con l’amministrazione comunale, a migliorare tante criticità".

I nuovi componenti della consulta del quartiere Cesare sono: Patrizia Acini presidente, Marco Montanari vicepresidente, Tommaso Baldini segretario, Christine Di Caprio, Gianmichele Nappo, Veniero Pasolini, Graziella Stacchini, Giuseppe Giorgetti, Elisa Maroni, Maroni Elisa, Matteo Guidi e Laura Valentini.