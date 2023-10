Lavori a palazzo Roverella. Via agli scavi nel cortile

Lavori a palazzo Roverella, si parte. L’intervento ha ottenuto un finanziamento di quasi 12 milioni di euro dal Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili nell’ambito del Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) e nei giorni scorsi il Comune ha aperto gli spazi alla città per presentare i lavori. Ne scaturiranno alloggi sociali per famiglie fragili, spazi per il terzo settore, il centro di accoglienza notturno ampliato e riqualificato (33 camere con bagno) e anche un ristorante da settanta posti. La logica che ispira il progetto è l’abitare sociale e l’integrazione del nuovo edificio rifunzionalizzato con gli spazi esterni.

L’intervento deve essere completato entro il 2026, pena la perdita dei finanziamenti del Pnrr. La Stazione unica appaltante ha aggiudicato l’appalto dei lavori al raggruppamento temporaneo di imprese fra Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro Cons.Coop. di Forlì e Ceir Ravenna per un importo dei lavori pari a oltre 11 milioni e 200mila euro.

I lavori avrebbero dovuto partire prima dell’estate, ma c’è stato qualche mese di ritardo. Ora si parte con lo stralcio 1.

Ecco la tempistica, comunicata dal Comune. Entro la settimana prossima dovrebbero iniziare gli scavi archeologici all’interno del cortile i quali (a meno di ritrovamenti particolari: per ogni scavo in centro storico la possibilità di affioramento di reperti è sempre possibile con l’eventuale intervento della Soprintendneza) dovrebbero terminare nell’arco di sette giorni. Nel caso in cui gli scavi archeologici non portassero alla luce particolari ritrovamenti, il cortile del palazzo verrebbe utilizzato per l’accantieramento senza alcuna necessità di occupare gli spazi esterni della piazza Aguselli, e quindi senza arrecare disagi a residenti e commercianti e senza ridurre i posti per le auto parcheggiate, scenario temuto in vista dello shopping natalizio.

Il contratto prevede che i lavori dello stralcio 1 durino 450 giorni.

Successivamente inizieranno i lavori dello stralcio 2 la cui durata è prevista in 300 giorni, per un totale della durata del contratto di 750 giorni, a partire dalla data di consegna dei lavori e con scadenza massima prevista per il completamento del progetto Pnrr (collaudo e fine rendicontazione) entro il 30 marzo 2026.

Confcommercio nei giorni scorsi aveva chiesto all’amministrazione di rendere noto il cronoprogrammo paventando che i lavori nell’area esterna potessero coincidere con il periodo natalizio.Pericolo scongiurato: dal Comune si apprende che i lavori relativi alla sistemazione degli spazi esterni, vale a dire le vie adiacenti a palazzo Roverella e piazza Aguselli, non inizieranno prima del 2024.

