Lavori a Villachiaviche. Nido e mensa in anticipo coi tempi

Due nuove sezioni di nido e una mensa spaziosa e luminosa. Procedono, l’uno di fianco all’altro, i due cantieri nell’area del polo scolastico di Villachiaviche, tra le vie Recoaro e Pisignano, entrambi affidati alla ditta LT Costruzioni generali Srl per un importo di 466.248 mila euro (in relazione alla mensa) e di 1.368.600 euro per il nido. Sono le prime due strutture scolastiche comunali fabbricate con legno, acciaio e rivestimento esterno di resina al bambù, materiali che rendono le strutture a basso impatto ambientale, flessibili e dunque antisismiche.

Come emerso nel corso del sopralluogo eseguito dal sindaco Enzo Lattuca e dagli assessori competenenti, i lavori sono a buon punto. Rispettando quanto previsto dal cronoprogramma condiviso, il cantiere è già a buon punto, afferma il Comune, anche se dovrebbe concludersi ad aprile 2025. "Avviato nell’autunno scorso – commenta il sindaco Enzo Lattuca – in quest’area di 886 metri quadri sorgeranno due ulteriori sezioni di nido, che ospiteranno 50 bambine e bambini, e una mensa che sarà direttamente connessa alla scuola dell’infanzia attraverso un tunnel-corridoio. Come si evince già da questa fase dell’intervento, sarà questo un edificio in legno e vetro che stimolerà l’apprendimento a contatto con la natura".

"Tra alcuni anni – prosegue il Sindaco – il quartiere Cervese Sud sarà al centro di una evoluzione legata ai servizi per i cittadini di tutte le età: qui infatti, dove da poco è stato inaugurato il nuovo hub di comunità, sorgeranno nuovi servizi per l’infanzia e un polo sportivo innovativo e all’avanguardia".

Una volta realizzata la struttura interamente composta da legno e acciaio, la ditta esecutrice è ora impegnata nelle opere di montaggio delle tramezzature interne. A seguire si procederà con l’installazione degli impianti elettrici, di riscaldamento e raffrescamento e fotovoltaico, che renderanno l’intera struttura quasi del tutto autonoma sul fronte dei consumi. Sarà questa infatti un edificio tecnologicamente avanzato, a basso consumo energetico ed ad alta efficienza.