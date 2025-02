Lavori al centro culturale Fellini

Lavori in corso al Centro culturale Fellini. Si tratta di interventi di manutenzione nell’edificio comunale dove ha sede la biblioteca. I lavori oltre alla sistemazione delle coperture e la messa in sicurezza dell’edificio riguardano anche la manutenzione ordinaria degli esterni e il rinnovamento di alcuni spazi interni, per rendere la biblioteca ancora più accogliente e funzionale, compresa l’arena Fellini che nella prossima estate accoglierà iniziative ed eventi culturali. Il sindaco Eugenio Battistini e l’assessore ai lavori pubblici Mattia Pavolucci, insieme al geometra Manuel Fabbri di Seep Bo srl, hanno effettuato una visita alla biblioteca per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. L’investimento totale di circa 64mila euro si va a sommare ai 25mila stanziati già a novembre per la ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento, completato in soli 20 giorni.