"Lavori al ’Roverella’, salvare lo shopping"

Un cronoprogramma sui lavori al palazzo Roverella per conoscere le fasi del cantiere ed evitare che produca danni e disagi allo shopping, almeno nel periodo natalizio. Lo chiede Confcommercio cesenate. "La voce dell’avvio imminente del cantiere prima di Natale è ricorrente – afferma il presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani - ma ancora non sono pervenute comunicazioni certe in merito all’avvio dei lavori e alle modalità con cui verranno svolti. L’area interessata investe buona parte del centro: da piazza Aguselli a via Strinati e alle vie commerciali limitrofe che da corso Mazzini e pazza del Popolo e via Zeffirino che risentiranno di provvedimenti di limitazione del traffico ed eventuali riduzione dei posti per la sosta, nelle arterie adiacenti all’edificio. Confcommercio rimarca che lo shopping natalizio è un momento fondamentale per le imprese commerciali e anche per i clienti che si recano in centro e non deve perciò essere penalizzato dai lavori".