Lavori al via per scuole e mensa. Bonaccini posa la prima pietra

Doppia posa della prima pietra di inaugurazione dei lavori per la realizzazione del nuovo polo per l’infanzia Giancarlo Cerini, a San Mauro Pascoli, accanto alla scuola elementare Gianfranco Zavalloni e della nuova mensa scolastica del plesso M. Montessori. C’erano la sindaca Luciana Garbuglia, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il dirigente scolastico Jaime Enrique Amaducci, la presidente del Centro Studi Giancarlo Cerini Loretta Lega e gli assessori comunali.

"È un giorno importante per voi e per noi – ha detto Bonaccini rivolgendosi agli alunni –. Inaugurare una scuola per il nostro mestiere è la cosa più bella che ci sia. Diventerete grandi come noi, ma ricordatevi sempre dei più piccoli. Fidatevi degli insegnanti e della scuola pubblica. Vogliamo un futuro in cui tutti possano avere un posto negli asili nido e nelle scuole materne". "Il nuovo Polo dell’infanzia prevede la realizzazione di 5 nuove sezioni integrate in un unico edificio di 1295 metri quadri – ha spiegato la sindaca –. L’importo dell’intervento è di 3,1 milioni di euro, di cui 2,9 finanziati con i fondi del Pnrr".

"Il nuovo Polo dell’Infanzia sarà intitolato a Giancarlo Cerini, grande pedagogista di Forlì, recentemente scomparso – ha aggiunto –. L’intervento alla scuola Montessori prevede la realizzazione di un edificio vicino a quello esistente: la nuova mensa scolastica che sarà in grado di ospitare 250 studenti. Anche questo intervento è finanziato con le risorse del Pnrr per 819mila euro, con un contributo del Comune di 600mila euro, per un costo complessivo 1,4 milioni di euro".

