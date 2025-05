Lavori alla Dante Arfelli: "Il sacrificio sarà ripagato"

Iniziano i lavori di ristrutturazione della scuola media Dante Arfelli. Lo ha annunciato ieri la stessa amministrazione comunale di Cesenatico, tramite il sindaco Matteo Gozzoli. Nello specifico nella scuola media saranno realizzati interventi di adeguamento sismico ed interventi sulla palestra e sulla copertura per un investimento totale di un milione e mezzo di euro. Gli alunni delle media svolgeranno le lezioni di tutto l’anno scolastico 2025-2026 presso la sede dell’ex scuola elementare ‘2 agosto 1849’ di via Saffi, un palazzo storico dove recentemente sono stati ultimati dei lavori di consolidamento strutturale. I tempi per i lavori alla scuola Arfelli sono stringenti per via del fatto che parte del finanziamento arriva dal fondo Pnrr, che impone tempistiche di lavoro precise.

Inizialmente si pensava di trasferire i ragazzi delle medie nei moduli prefabbricati presenti nel giardino, dove fino a tre settimane fa c’erano gli scolari delle elementari. Ora è stato invece deciso di utilizzare il palazzo Saffi e di impiegare i moduli per ospitare la segreteria della direzione e le attività didattiche complementari. Per agevolare il trasferimento, gli esami di stato di questo anno scolastico saranno svolti nella sede della scuola Arfelli di via Cremona. Coloro che avevano fatto richiesta di trasporto per il plesso di via Sozzi, avranno garantito alle medesime condizioni il trasporto per il plesso di via Saffi.

Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea l’impegno per la sicurezza delle scuole: "Stiamo portando avanti un lavoro strutturale e ampio, su tutti gli edifici scolastici del nostro territorio. Siamo intervenuti sulla scuola di Sala, poi sulla ‘Saffi’ per il miglioramento e l’efficientamento sismico e recentemente abbiamo inaugurato il nuovo Polo di viale Torino. Nel bilancio di previsione abbiamo inoltre già inserito gli interventi sulla scuola elementare di via Caboto a Ponente e sulla scuola elementare di Villalta, oltre alla realizzazione del nuovo asilo nido in via Leone".

L’assessore Emanuela Pedulli interviene così: "Ringrazio la direzione scolastica per la collaborazione, ci rendiamo conto di chiedere un sacrificio sia al personale scolastico che a tutte le famiglie ma stiamo lavorando per rendere il patrimonio scolastico più sicuro ed efficiente. Di concerto con i Lavori pubblici e l’Ufficio scuola, abbiamo scelto di operare contemporaneamente in tutto l’edificio, al fine di tutelare la sicurezza di alunni e personale scolastico". Se non vi saranno contrattempi, la sede centrale della scuola media Dante Arfelli, ubicata in via Gastone Sozzi angolo viale Torino, dovrebbe riaprire i battenti per l’anno scolastico 2026-2027, quindi fra quindici mesi.

Giacomo Mascellani