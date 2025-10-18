Lavori alla Media Arfelli, altri 400mila euro dal Comune

Si continua ad investire sulla sicurezza nelle scuole. Fra dieci giorni, il 28 ottobre, in consiglio comunale arriva una corposa variazione di bilancio e tra le varie voci c’è un finanziamento da 400mila euro destinati alla scuola media Dante Arfelli. Si tratta di fondi che andranno a estendere ulteriormente la superficie di adeguamento sismico e saranno utilizzati anche per la completa ritinteggiatura esterna del grande edificio situato in via Gastone Sozzi angolo viale Torino. Questa cifra va ad aggiungersi all’investimento di 1 milione di euro che arriva dal Pnrr per mettere in sicurezza la scuola in caso di terremoti.

I lavori sono stati affidati alla ditta Cams di Reggiolo, nominata esecutrice dal Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti di Ravenna che si era aggiudicato l’appalto. Si tratta di un’impresa altamente specializzata in adeguamenti sismici con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. I lavori termineranno a marzo 2026 e l’attività didattica degli alunni per l’intero anno scolastico 2025-2026 verrà svolto all’ex scuola elementare Saffi in modo da poter assicurare maggiore velocità nei lavori e soprattutto per garantire sicurezza ad aluni, genitori e personale scolastico.

Il sindaco Matteo Gozzoli di Cesenatico è molto soddisfatto: "Continuiamo ad investire nelle scuole per renderle sicure e nella variazione di bilancio abbiamo destinato 400mila euro, che aggiunti ai fondi del Pnrr ci consentiranno di ristrutturare la scuola media in modo complessivo, rendendola più sicura e più bella".

g. m.