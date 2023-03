Lavori alla scuola ’Freccia Azzurra’ per luci, riscaldamento e infissi

A Savignano sono iniziati i lavori di sostituzione dell’illuminazione tradizionale rientranti tra gli interventi di adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico alla scuola dell’infanzia ’Freccia Azzurra’. La spesa è di 380mila euro dei quali 280mila dal Pnrr e 100mila dal Comune, già utilizzati per la sostituzione dell’impianto idrico sanitario e rifacimento dei servizi igienici. Nei mesi scorsi sono stati eseguiti lavori di sostituzione dell’impianto di riscaldamento a vista e sulla centrale termica.

I 280mila del Pnrr sono ripartiti fra gli interventi sull’impianto di illuminazione per una spesa di 140 mila euro, mentre altri 140 mila euro sono destinati alla compartimentazione antincendio dei locali del sottotetto e alla sostituzione degli infissi.

Dopo le vacanze estive si continuerà con la sostituzione degli infissi e i lavori edili. Dice Stefania Morara (nella foto) assessora ai lavori pubblici: "Grazie ai finanziamenti ottenuti ci aspettano una primavera e un’estate di lavori nelle scuole. Efficientamento energetico, riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti hanno rappresentato e rappresenteranno obiettivi cruciali dell’attività di questa Giunta, con particolare riferimento agli edifici scolastici ma non solo. Questa amministrazione ha lavorato su questi temi, attivando il ’Contratto di gestione calore’. Efficientare il nostro patrimonio pubblico oltre che rendere più sicuri e funzionali gli edifici consente un risparmio da poter utilizzare per il bene della collettività riducendo i consumi delle bollette. Dal 2019 ad oggi abbiamo speso 4.300.000 euro per efficientamenti energetici e miglioramenti sismici delle scuole di Savignano".

Ermanno Pasolini