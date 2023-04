Lavori allo stadio Campedelli, Lugaresi e altri sei imputati assolti dalle accuse

di Paolo Morelli

Tutti assolti, come se non fosse successo niente. Ma secondo la guardia di finanza e la procura della Repubblica i lavori di sgombero per il ‘nevone’ 2012 e quelli per l’ammodernamento dello stadio Manuzzi e del centro d’allenamento di Villa Silvia avevano generato un turbinio di fatture false o gonfiate che avevano contribuito allo svuotamento delle casse dell’Associazione Calcio Cesena, poi fallita nel 2018. Ma per arrivare a questo risultato sono state necessarie 14 udienze nell’arco di sette anni; un periodo troppo lungo per un processo penale, anche considerando le difficoltà legate al Covid. Alla fine gli imputati, benche assolti, hanno subito pesanti danni, e i soli a guadagnarci sono stati gli avvocati.

Soddisfatti Giorgio Lugaresi, che aveva mosso le acque con una denuncia e poi si era trovato a sua volta imputato, e il suo avvocato Giovanni Maio che è riuscito a pilotare uno slalom fra vari processi con patteggiamenti e riti abbreviati accumulando in totale una pena di tre anni e otto mesi di reclusione, e quindi evitando al suo assistito di finire in carcere. Soddisfatto Igor Campedelli, che vive in Portogallo: ieri ha chiuso l’istruttoria dibattimentale con una concisa dichiarazione spontanea, affiancato dal difensore Fabio Belloni. Soddisfatto il commercialista cesenate Luca Leoni (difeso dall’avvocato Alessandro Sintucci) che aveva subito un pesante sequestro con blocco dei conti bancari. Soddisfatto l’imprenditore del turismo Potito ‘Tito’ Trovato (difeso dall’avvocato Antonio Baldacci), l’unico imputato per il quale il pubblico ministero Sara Posa aveva chiesto la condanna: due anni e tre mesi di reclusione. Questi tutti i reati contestati, infatti, erano ormai prescritti e gli altri capi d’imputazione non hanno retto al vaglio dibattimentale. Gli imputati per i quali è stato dichiarato ‘non doversi procedere perché i reati a loro ascritti sono estinti per intervenuta prescrizione’ sono gli imprenditori edili Coclite Mastrorazio di Pescara, Ilir Asllani e Paulin Camai, e l’ex calciatore e poi dirigente dell’Ac Cesena Maurizio Marin.

La sentenza è stata letta ieri pomeriggio poco prima delle 18 dalla presidente del collegio giudicante Ilaria Rosati, affiancata dai colleghi Marco De Leva ed Elisabetta Giorgi, al termine di una camera di consiglio iniziata all’ora di pranzo, dopo la requisitoria del pubblico ministero Sara Posa e le arringhe degli avvocati difensori Alessandro Sintucci, Giovanni Maio, Fabio Belloni e Antonio Baldacci.