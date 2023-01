"Lavori allo stadio eseguiti e pagati"

di Paolo Morelli

I lavori allo stadio Manuzzi in occasione della promozione in serie A dell’Ac Cesena, al centro sportivo di Villa Silvia e in occasione del ‘nevone del 2012’ per rendere agibile lo stadio in modo da disputare regolarmente la partita Cesena-Milan? Furono tutti eseguiti e pagati regolarmente. Questo, in estrema sintesi, il succo della testimonianza di Marco Semprini, segretario generale dell’Ac Cesena dal 2008 al 2013 (ora ha lo stesso ruolo all’Atalanta), al’udienza di ieri, la dodicesima, del processo ai vertici dell’Ac Cesena che da due anni si sta svolgendo davanti al collegio giudicante formato da Ilaria Rosati (presidente), Marco De Leva ed Elisabetta Giorgi.

Secondo le indagini della guardia di finanza trasformate in capi d’accusa dalla procura della Repubblica, gli importi delle fatture dei lavori eseguiti venivano gonfiati per svuotare le casse dell’Ac Cesena durante la presidenza di Igor Campedelli.

Campedelli, che adesso vive in Portogallo (difeso dall’avvocato Fabio Belloni di Milano), è sul banco degli imputati (farà dichiarazioni spontanee in una delle prossime udienze) insieme all’imprenditore del turismo Potito ‘Tito’ Trovato di Gatteo (difeso dall’avvocato Antonio Baldacci), agli imprenditori edili Coclite Mastrorazio di Pescara, Ilir Aslani e Paulin Camai (avvocato Fabrizio Briganti), l’ex calciatore e poi dirigente dell’Ac Cesena Maurizio Marin (difeso dall’avvocato Luca Ferrini). Imputato anche l’ex presidente Giorgio Lugaresi (difeso dall’avvocato Giovanni Maio) che aveva ceduto l’Ac Cesena a Campedelli e poi la riprese. In tribunale Lugaresi ha detto che, trovandosi di fronte a una situazione finanziaria ben peggiore di quella che gli era stata prospettata, presentò un esposto-denuncia, ma si ritrovò imputato a sua volta per aver firmato la dichiarazione Iva contenete i dati ritenuti falsi.

Semprini ha risposto alle domande degli avvocati difensori Alessandro Sintucci, Fabio Belloni, Antonio Baldacci e del pubblico ministero. Fra gli argomenti trattati c’è stato ‘l’affare Nagatomo’, il calciatore giapponese arrivato al Cesena in prestito dal Tokio, riscattato per 1,5 milioni e ceduto all’Inter per una decina di milioni. I soldi al Tokio, però, non vennero corrisposti al momento pattuito perché, ha detto il testimone, "è d’uso pagare quando si incassa e noi non avevamo incassato".