Lavori all’ufficio postale di San Mauro Pascoli: chiuso fino al 27 ottobre

CronacaLavori all’ufficio postale di San Mauro Pascoli: chiuso fino al 27 ottobre
4 ott 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
L’ufficio postale di San Mauro Pascoli, in via Sandro Botticelli 33, resterà chiuso per lavori fino a lunedì 27 ottobre....

L’ufficio postale di San Mauro Pascoli, in via Sandro Botticelli 33, resterà chiuso per lavori fino a lunedì 27 ottobre. I lavori sono eseguiti da Poste Italiane nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e superare il digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne, nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Il progetto prevede la riorganizzazione e l’adeguamento degli spazi interni degli uffici postali, che saranno dotati di nuove tecnologie per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e sostenibilità ambientale. Questo intervento contribuirà al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano europeo Next Generation Eu. Nel rinnovato ufficio postale saranno attivati i servizi di rilascio dei certificati pensionistici Inps, i certificati anagrafici e i passaporti elettronici. Durante il periodo di chiusura i sammauresi potranno rivolgersi all’ufficio postale di Savignano sul Rubicone in via Togliatti 6 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, sabato dalle 8.20 alle 12.35. Presso l’ufficio di Savignano sul Rubicone, dotato di Bancomat fruibile H24, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza, la pensione ed effettuare tutte le operazioni relative ai conti correnti e ai libretti postali aperti nella filiale di San Mauro Pascoli.

e. p.

