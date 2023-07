Lavori, Baccini lancia l’allarme: "Servono ristori"

di Gilberto Mosconi

Ancora altri echi, e non potrebbe essere diversamente, sulla catastrofica alluvione del maggio scorso. E, a proposito, Il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, ha tracciato il punto delle attività adottate per risolvere i problemi causati dal maltempo che ha colpito la Romagna e il territorio del Comune da lui presieduto.

Dichiara il primo cittadino di Bagno: "I dissesti che hanno danneggiato, in modo rilevante, la viabilità comunale sono stati 27, a cui però occorre aggiungere le due frane che hanno colpito la provinciale ’SP26 del Carnaio’, che collega San Piero a Santa Sofia, rendendola inagibile e la frana che ha causato il cedimento della statale SS71 fra Quarto e Sarsina. Dopo cinque giorni dall’alluvione tutte le strade comunali sono state riaperte al traffico, con interventi effettuati in grande urgenza e gestiti direttamente dal Settore Lavori Pubblici del Comune, con il pronto intervento delle ditte locali, per un importo lavori di 186.000 euro".

Aggiunge poi Baccini: "Nello stesso termine temporale è stato creato anche un varco di passaggio presso la Fontepaolina sulla provinciale ’SP26 del Carnaio’, dove una grossa frana ha isolato ben 102 cittadini senza poi contare le varie aziende nella zona di Monteguidi di Bagno di Romagna. Dopo i primi interventi, i lavori stanno proseguendo per la messa in sicurezza dei versanti e di tutte le strade coinvolte, per un costo complessivo di 578.000 euro. Parallelamente, grazie alla collaborazione dell’Ispettorato delle Opere Pubbliche e della Provincia di Forlì-Cesena, sono iniziati anche gli interventi di messa in sicurezza della provinciale ’SP26 Carnaio’. Per quanto siano di competenza comunale, sono in fase di esecuzione opere di messa in sicurezza della strada vicinale dei Campacci, al fine di consentire a famiglie ed aziende collegamenti più facili ed agevoli con il versante di Santa Sofia".

Un lavoro indubbiamente di grande impegno e che sta dando i suoi frutti dopo essersi messi alle spalle settimane fra il drammatico ed il molto difficile. Ricorda poi Baccini: "Per sostenere le aziende comprese quelle situate nella zona interdetta del Carnaio, è stato annullato il pagamento dei tributi locali per il periodo dall’1 maggio scorso e fino al ripristino della normale viabilità sul Carnaio. Attualmente - tiene a precisare il sindaco -, il secondo più grave problema, è quello economico-finanziario, in quanto il bilancio dell’Ente comunale non è in grado di sostenere né i costi sostenuti in urgenza, né le spese per gli interventi necessari e non rinviabili di messa in sicurezza dei versanti e delle strade coinvolte. L’Ente comunale sta attendendo il ristoro delle spese sostenute per gli interventi di somma urgenza eseguiti e per gli interventi di messa in sicurezza in corso di esecuzione".

Il primo cittadino di Bagno di Romagna dopo aver messo in evidenza i tanti problemi di questi ultimi anni (tra cui, Covid, aumento dei costi di tutte le materie prime, copiose nevicate, alluvione), e aver poi espresso vari e doverosi ringraziamenti, dice a conclusione: "Una nota particolarmente positiva che è emersa anche in occasione di quest’ultima alluvione, e che tengo particolarmente a sottolineare, è lo spirito di unità e di solidarietà mostrato dalla nostra Comunità. Ne è la conferma concreta la raccolta di donazioni che abbiamo avviato, che ha registrato ben 49 donazioni per un cifra complessiva di 9.801,02 euro. Tra queste, abbiamo anche registrato la donazione di 3.160,52 euro derivante da una raccolta fondi avviata in Inghilterra dalla nipote di un cittadino di San Piero, che ringrazio a nome di tutta la Comunità".