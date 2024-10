"Lavori bloccati, arrivato il permesso"

L’area di Porta Santi da mesi è interessata da un cantiere all’interno del quale da tempo non sono in corso lavori. La situazione è stata segnalata da alcuni residenti, che lamentando i disagi causati dalle transenne proprio sotto la Porta, in un tratto nel quale la strada subisce un significativo restringimento per via del quale è stato addirittura introdotto il divieto (non molto rispettato, in effetti) di transito per i pedoni e i ciclisti per motivi di sicurezza.

"In effetti – chiarisce l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – i lavori sono stati a lungo fermi a causa della necessità di ottenere un permesso a procedere da parte della Soprintendenza. Il via libera è arrivato in questi giorni e dunque ora gli operai torneranno al lavoro. A posteriori sarebbe stato più opportuno rimuovere il cantiere e poi ricollocarlo. Pensavamo a un iter più breve".