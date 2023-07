Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche a Viale Mazzoni Cesena

A partire da lunedì prossimo, fino alla prima settimana di agosto, in viale Mazzoni, nel tratto da piazza San Domenico a via Aurelio Saffi, saranno eseguiti alcuni importanti lavori di eliminazione delle barriere architettoniche programmati nell’ambito dell’intervento concluso nel mese di aprile e corrispondente a un investimento dell’Amministrazione comunale di 150 mila euro. In un’ottica di riqualificazione e valorizzazione del viale infatti a fine gennaio l’Ente ha avviato i lavori previsti dal Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche) tesi ad eliminare tutte le criticità emerse anche a seguito di puntuali analisi tecniche.

Nel dettaglio, la ditta Baraghini Costruzioni generali Srl di Cesena provvederà ad effettuare interventi di asfaltatura, rifacimento delle rampe di salita e discesa e di realizzazione dei percorsi loges per ipovedenti caratterizzati da un sistema integrato di segnali e percorsi tattili integrati, programmati insieme ai rappresentanti del tavolo di dialogo e coordinamento sulla disabilità istituito dall’Amministrazione comunale. Il cantiere sarà sospeso nei giorni del mercoledì e del sabato per consentire lo svolgimento del mercato settimanale.