Lavori di notte. Nuovo asfalto sulla provinciale 33

La notte scorsa, la Provincia di Forlì–Cesena ha iniziato l’asfaltatura per il ripristino della pavimentazione stradale nel tratto della provinciale 33 tra la rotatoria del casello e la rotatoria Carlo Brighi con intersezione Sp10. Saranno impiegate 3 o 4 nottate, dalle 21 alle 5. L’importo degli interventi è di circa 100mila euro e riguarda la sistemazione di alcuni tratti. I lavori saranno eseguiti dalla Fabbri Costruzioni di Brisighella. Data l’elevata intensità di traffico sulla Sp33, la Provincia ritiene opportuno intervenire in fascia notturna per minimizzare il più possibile il disagio.