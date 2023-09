Lavori di restyling per l’ostello di Linaro

Inaugurato nel 2021 - esattamente mille anni dopo il placito di Linaro (1021), un processo contro la chiesa ravennate e il suo arcivescovo perché avevano arbitrariamente "occupato diritti e beni" e con la causa se ne chiedeva la restituzione - l’ostello della frazione posta ai margini territoriali di Mercato Saraceno, è oggetto in questi giorni di un restyling con tinteggiatura della facciata e sistemazione del tetto esterno. Una struttura ricettiva – con a lato il secolare cipresso ritenuto il "più suggestivo" della Valborello - che sta mantenendo in vita questa località ridotta al lumicino, sia come servizi sia come abitanti (poco più di una cinquantina). Chiuso nel corso degli anni l’asilo, poi la scuola, l’ufficio postale, il bar e, infine, anche l’ultimo negozietto di generi alimentari rimane, come speranza di rilancio del luogo, l’ostello (al posto dell’ufficio postale chiuso) gestito dalla Pro loco di Linaro - San Romano. E questo attraverso alcuni soci che svolgono gratuitamente la complessa attività di volontariato necessaria offrendo la propria disponibilità ed il proprio tempo per pulizie, disinfezioni controllo impianti, check in, consegne chiavi, attività informativa turistica, smaltimento rifiuti, gestione dotazioni, gestioni amministrativa, etc...A margine di questi interventi verrà anche rifatta la rete fognaria.

e.t.