Lavori di ripristino dei marciapiedi e della pavimentazione stradale

CronacaLavori di ripristino dei marciapiedi e della pavimentazione stradale
21 set 2025
REDAZIONE CESENA
Nell’ambito del progetto ‘Ricostruzione e Ristrutturazione Strade Urbane’, in via Mura Federico Comandini saranno eseguiti alcuni lavori di ripristino della...

Nell’ambito del progetto ‘Ricostruzione e Ristrutturazione Strade Urbane’, in via Mura Federico Comandini saranno eseguiti alcuni lavori di ripristino della pavimentazione stradale mediante fresatura e posa di conglomerati bituminosi. Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di via Mura Federico Comandini, dalle 7 di domani a venerdì 26 settembre. Il divieto di transito non si applicherà ai residenti, ai mezzi di soccorso e ai veicoli di pubblica utilità, compatibilmente con le condizioni di sicurezza e l’avanzamento del cantiere, e solo per i tratti accessibili. Tutte le modifiche saranno indicate sul posto da apposita segnaletica stradale.

Domani nelle vie Pietro Mascagni, dall’incrocio con via don Giovanni Minzoni fino all’incrocio con via Riccardo Zandonai, e Riccardo Zandonai, dal civico 47 al civico 97, avranno inizio i lavori di ripristino danni alberature e marciapiedi con interventi mirati alla messa in sicurezza dei tratti stradali e pedonali interessati dalla crescita non controllata delle alberature. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di cantiere, dalle 7:30 di domani fino a venerdì 24 ottobre, lungo le vie indicate sarà istituito divieto di sosta con rimozione forzata valido per 24 ore.

