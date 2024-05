Lavori di riqualificazione terminati. Ecco l’ostello ’Casa Europa’

Inaugurato, domenica scorsa, a Turrito di Sarsina, l’ostello "Casa Europa" i cui lavori di riqualificazione sono stati finanziati, con 30mila euro dal Lions Club Valle del Savio attraverso il Multidistretto 108 Italy. Al taglio del nastro il sindaco Enrico Cangini, unitamente a numerosi assessori e consiglieri, la presidente del Lions Club Valle del Savio Emanuela Casali, il past governatore Francesca Ramicone, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Gianfranco Tripi ed il comandante della locale stazione carabinieri Luca Carletti. Nella cerimonia hanno collaborato la Misericordia di Sarsina, l’associazione Fermata Turrito e la Caritas parrocchiale, ed è stata impreziosita e arricchita dalla santa messa celebrata da don Ezio Ostolani e poi da un pranzo, offerto dai Lions, a cui hanno partecipato oltre 100 cittadini con l’animazione del trombettista sarsinate Tommaso Scarpellini. Quanto all’ostello "Casa Europa", nelle ultime settimane, sono stati eseguiti i lavori di ammodernamento consistenti nella sostituzione degli arredi, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione dell’impianto elettrico, sostituzione delle tapparelle e la messa a dimora di piante nel giardino annesso. Si tratta di un edificio, sino ai primi anni ‘90, sede delle scuole elementari della frazione Turrito. Poi, dal 1997, dopo un periodo di inutilizzo e grazie ad un finanziamento europeo, è stato trasformato in ostello per l’accoglienza dei Comuni gemellati, di tanti avventori e degli artisti che in estate giungono a Sarsina in occasione del Plautus Festival. Va anche sottolineato che nei periodi di emergenza l’ostello si è rivelato prezioso ed essenziale per affrontare momenti di difficoltà come per il nevone 2012, fino alle più recenti emergenze legate alla guerra in Ucraina, con l’accoglienza agli sfollati, e per l’alluvione del maggio scorso. Proprio qui vennero accolti alcuni nuclei familiari ed i Vigili del Fuoco giunti per dare soccorso e aiuto. Edoardo Turci