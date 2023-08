Lavori di sicurezza nelle scuole di Savignano: 130mila euro

Lavori in corso nelle scuole di Savignano. Sono iniziati nuovi lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici di Savignano, in particolare nelle scuole primarie Dante Alighieri, Rio Salto e Aldo Moro, nella scuola dell’infanzia Gallo Cristallo, in via Togliatti, e al nido Coccinella in via Barbaro. Un blocco di interventi per un totale di 130mila euro. I lavori nel dettaglio prevedono alla scuola ’Alighieri’ l’adattamento di un’aula a locale da adibire allo sporzionamento dei pasti e, nella scuola elementare Aldo Moro nel quartiere Cesare, opere di messa in sicurezza, per un totale di 10.493,22 euro di spesa.

Alla scuola Ilario Fioravanti del quartiere Rio Salto sono previsti lavori di rifacimento della linea esterna di riscaldamento della palestra per 21.500 euro, mentre sono stati completati interventi per 5.000 euro alla centrale anti incendio. Altri 48mila euro sono stati destinati a lavori di messa in sicurezza della scuola dell’infanzia Gallo Cristallo. 45 mila euro sono infine destinati al nido Coccinella nel quartiere Cesare, per lavori di messa in sicurezza dei sistemi antincendio e manutenzione ordinaria della guaina in copertura.

Dice l’assessora ai lavori pubblici Stefania Morara (nella foto): "L’estate è il periodo che da diversi anni dedichiamo alle scuole. Scegliamo il momento delle vacanze per occuparci degli edifici scolastici ai quali finora, dal solo bilancio comunale, abbiamo destinato oltre 4 milioni e 400mila euro. Gli interventi saranno completati in tempo utile alla ripresa delle attività didattiche ma l’attenzione resta alta. L’obiettivo è rendere le scuole di Savignano sempre più sicure, accoglienti e moderne".

Ermanno Pasolini