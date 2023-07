Lavori di teatro e jazz nel futuro di Gori

Nuovi e prestigiosi progetti per il regista Gianfranco Gori di Longiano e il Teatro della Rosa, da 30 anni impegnato in spettacoli e produzioni teatrali e televisive con artisti di caratura internazionale. Dai primi recital scritti insieme a Giorgio Albertazzi, suo maestro di accademia, e i consigli artistici di Dario Fo alle prime contaminazioni artistiche musicali con Mariella Nava e i suoi duetti con Renato Zero, dalle rappresentazioni con Riccardo Cucciolla alla rassegna con la direzione di Lucio Dalla.

"Per i prossimi anni di rinascita culturale - spiega Gori - stiamo producendo performance di teatro e musica. Stiamo rappresentando il Jazz Poetry ’La Luna e il Mare’ con Nicoletta Fabbri, sublime cantante scelta da Nicola Piovani per i suoi tour, e il maestro Stefano Nanni, musicista e arrangiatore che ha collaborato con Luciano Pavarotti e ha fatto anche il diretto d’orchestra a Sanremo. La prossima data è l’1 agosto a Bellaria in occasione della Super Luna. Un secondo spettacolo che abbiamo ripreso è ’Sento la Nostalgia d’un Passato’ jazz and live stories, dove racconto la storia dell’orchestra di Secondo Casadei con le parole di mio babbo Marino primo trombettista del papà del liscio romagnolo insieme al fisarmonicista Simone Zanchini e al sassofonista Stefano Bedetti. Ripartiremo con il tour dal festival Gezzinvilla di Torremaggiore il 25 agosto".

Gori ha programmi con il maestro Pino Ettorre, e i musicisti del teatro alla Scala di Milanoe con il maestro Giuseppe Albanese: "Lavoro sempre con mia figlia Giulia, artista e pianista, e con gli amici e collaboratori di sempre, Monica Boschetti, Pasquale D’Alessio, Sergio Pisapia Fiore, Gladys Rossi. Per il prossimo autunno ho in programma un recital sulle emozioni e la nostra grande terra di Romagna".

Ermanno Pasolini