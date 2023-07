"Lavori fermi da mesi a Longiano sulla ciclopedonale di via Ponte Ospedaletto"

A Longiano i lavori alla ciclopedonale di via Ponte Ospedaletto sono fermi da mesi. Nel consiglio comunale di martedì scorso il gruppo di opposizione ’Siamo Longiano’ ha presentato un’interrogazione in cui si chiedevano le motivazioni dei ritardi e la previsione reale della fine delle opere. Dice Matteo Venturi capogruppo di minoranza: "Il cantiere è stato affidato, per 116.192 euro più iva, all’impresa ’Neri Venanzio & C’ di Roncofreddo il 9 gennaio scorso. La durata dei lavori era stata fissata in 90 giorni. Nel Consiglio di frazione di Crocetta del 13 febbraio scorso, ai cittadini, che già lamentavano ritardi nell’esecuzione delle opere, l’Amministrazione comunale aveva confermato che i lavori sarebbero terminati entro la fine di aprile. Da allora poco si è mosso. Il cantiere è fermo a metà e nel frattempo è cresciuta anche l’erba". All’interrogazione della minoranza la Giunta ha risposto che i lavori risultano sospesi in quanto sono pervenute alcune proposte di modifica progettuale che sono in corso di valutazione da parte degli uffici tecnici. Uffici la cui attività è rallentata a seguito delle incombenze legate agli eventi alluvionali di maggio. La Giunta ha anche detto che la spesa per l’opera potrebbe subire un leggero aumento e che i lavori dovrebbero terminare entro la fine di settembre. Conclude il consigliere comunale Matteo Venturi: "Non siamo convinti che l’alluvione abbia rallentato più di tanto il cantiere, dal momento che l’esecuzione dei lavori procedeva a rilento anche prima. Restiamo fiduciosi che questi possano riprendere velocemente".

Nella foto: Matteo Venturi davanti alla ciclopedonale.

Ermanno Pasolini