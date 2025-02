Lavori in corso sul cavalcavia di via Alberazzo

A Savignano sul Rubicone è ricominciato l’intervento di manutenzione straordinaria della rampa del sovrappasso di via Alberazzo. È in corso la sostituzione dei giunti di dilatazione, poi seguirà il riempimento del buco e la realizzazione della soletta. Lo ha reso noto Nicola Dellapasqua sindaco di Savignano sul Rubicone che ha aggiunto: "Le lavorazioni in questa fase dureranno circa due settimane, a seguito delle quali il cavalcavia verrà riaperto alla circolazione. L’intervento verrà poi ultimato in primavera con l’asfaltatura finale, lavorazione per la quale ci sarà un’ultima chiusura del sovrappasso. Ringraziamo i cittadini, i residenti, e tutti gli utilizzatori abituali del cavalcavia per la pazienza; stiamo lavorando per un intervento strutturato e risolutivo. La spesa totale sarà di circa 35mila euro a carico del Comune. L’intervento interesserà il riempimento di una intercapedine creatasi ai lati della rampa e il ripristino dei giunti di dilatazione".

Il Comune in questo periodo in cui il sovrappasso è rimasto chiuso ha anche eseguito un’analisi statica dell’intero manufatto che è risultato sicuro e ha certificato che il problema del buco creatosi interessava solo la rampa ed era stato provocato da un problema di infiltrazioni di acqua piovana.

Ermanno Pasolini