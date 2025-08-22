Lavori in piazza Aguselli. Cantine sott’acqua

Piove sul bagnato. E sull’area del cantiere di piazza Aguselli dove sono attualmente in corso due interventi di riqualificazione: uno a cura di Hera che sta sostituendo le tubature della rete idrica, l’altro del Comune che intende ridisegnare gli spazi attraverso la realizzazione di una serie di aiuole in un’area nella quale sono attualmente in corso i rilievi archeologici legati all’analisi delle tracce del nostro passato riemerse al momento degli scavi.

La pioggia battente caduta nella notte tra mercoledì e giovedì ha ‘sfruttato’ la pendenza della piazza e le aperture sul terreno per infiltrarsi fin nelle cantine della zona. Compresa quella dello storico negozio di dolciumi ‘Delizie Raggi’. "E’ la sesta volta che devo fare i conti con un allagamento – ha sospirato il titolare – Le altre cinque erano dovute a rotture di tubi, mentre questa volta l’acqua è arrivata direttamente dalla strada. Per fortuna ormai sono preparato e conservo le mie merci in una posizione sopraelevata, anche se devo dire che nelle ultime ore l’acqua entrata è stata talmente tanta, che alcuni bancali sono stati danneggiati ugualmente. Il mio problema è comune anche alle altre cantine del palazzo".

L’auspicio è quello che i lavori termino il prima possibile, anche se i ritardi sono dietro l’angolo. Le prime stime che fissavano l’ultimazione degli interventi a inizio autunno sono state riviste e ora l’intento è quello di togliere le transenne e consegnare alla città la piazza restaurata prima di Natale. "In corso d’opera - ha replicato l’assessore alle opere pubbliche Christian Castorri - si è presentata l’opportunità di effettuare congiuntamente anche l’intervento di Hera che così dunque scongiura nuove future – e magari imminenti – rotture della pavimentazione. Entrambi i cantieri procedono regolarmente, servirà qualche settimana in più proprio per questa ragione, ma la parte più impegnativa delle opere è già stata effettuata".

Luca Ravaglia