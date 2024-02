Lavori in Piazza Venezia. Cesena al servizio di Roma

E’ entrata in funzione due giorni fa in Piazza Venezia a Roma, di fronte all’altare della Patria, la fresa costruita dalla Soilmec di Cesena (Gruppo Trevi) per realizzare gli scavi necessari alla realizzazione della nuova stazione nella linea C della Metropolitana di Roma che attraversa la parte sud-orientale della città. E’ in costruzione dal 2007 a opera della società Metro C guidata da Webuild e Vianini Lavori; collega il capolinea provvisorio di San Giovanni con il capolinea di Monte Compatri-Pantano, situato nel comune di Monte Compatri.

La macchina costruita da Soilmec è un’idrofresa, cioè una fresa che utilizza un getto d’acqua ad altissima pressione per effettuare lo scavo; è un gigante che combina tecnologia e design per accelerare i tempi di lavoro, operare con una maggiore precisione e in spazi ridotti, riducendo rumori e vibrazioni in superficie che potrebbero danneggiare i monumenti che si trovano a poca distanza. L’idrofresa ha un’altezza di 24,5 metri e un peso di 185 tonnellate, dovrà realizzare circa 55.000 metri cubi di diaframmi perimetrali in cemento armato, fino alla profondità record di 85 metri (la stazione sarà strutturata su quattro piani). Con i diaframmi perimetrali si realizzerà una ‘scatola’ idraulicamente isolata che consentirà poi di scavare l’interno della stazione in massima sicurezza. La sua attività procederà nei prossimi mesi in parallelo con le altre lavorazioni del cantiere, già avviate nella parte centrale della piazza dal 22 giugno 2023.

La stazione di Piazza Venezia è situata in un’area di altissimo valore storico e archeologico e rappresenterà un vero e proprio polo museale per viaggiare attraverso la storia, prevedendo collegamenti sotterranei con i musei di Palazzo Venezia, con il Vittoriano e il Foro di Traiano.