Lavori in via Fornasaccia

L’amministrazione comunale ha varato il progetto per il ripristino della strada franata e della sponda del Savio in via Fornasaccia. L’intervento prevede diverse fasi: rimozione della porzione di strada dissestata; ricostruzione del rilevato, dell’arginello e della scarpata; realizzazione di pali trivellati e, a seguire, del cordolo in cemento armato in testa ai pali con funzione di sostegno della nuova barriera di sicurezza; ripristino della pavimentazione stradale e installazione di una barriera di sicurezza. La paratia in pali trivellati di grande diametro permetterà quindi di sorreggere la sede stradale e di proteggere la stessa da eventuali future piene del fiume Savio.

Quest’opera si inserisce nel capillare, e più ampio, piano della ricostruzione post-alluvione attivato dall’amministrazione comunale di Cesena e corrispondente, ad oggi, a 1.535.000 euro.