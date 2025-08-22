Lavori in via Montefiorino: "Rigenerazione sostenibile"

A Savignano sono in arrivo i lavori di riqualificazione urbana di via Montefiorino. L’intervento è stato approvato dalla giunta e fa parte delle azioni programmate sulle vie del territorio comunale fuori dal centro urbano, le cui sedi stradali si mostrano con evidenti segni di usura o affioramenti radicali. I lavori apporteranno migliorie estetiche e strutturali, con miglioramento della funzionalità della strada e dello spazio circostante. Con l’intervento programmato si provvederà alla demolizione del marciapiede ammalorato e al suo rifacimento totale, verranno realizzate delle nuove aiuole, di dimensioni consone allo sviluppo della piantumazione di essenze arboree e sarà realizzata la regimazione idrica delle acque bianche: caditoie, chiusini e opere complementari. A chiusura dei lavori, verranno effettuati la fresatura e il rifacimento del tappeto di usura della sede stradale. Saranno adeguati i punti di illuminazione esistenti e riordinati gli spazi di sosta e i percorsi pedonali con percorso Loges per ipovedenti e adeguamento degli stalli per disabili. È previsto infine il rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale. I lavori sono stati affidati alla ditta Pozzi Raffaele di Rimini, con una durata stimata di 40/45 giorni salvo imprevisti e condizioni meteorologiche avverse. L’inizio lavori è previsto in settembre. L’intervento ha richiesto un investimento di circa 220mila euro. Hanno detto Nicola Dellapasqua sindaco di Savignano sul Rubicone e l’assessora ai lavori pubblici Francesca Castagnoli: "Questo intervento in particolare, per il contesto che circonda via Montefiorino, è un esempio concreto di rigenerazione urbana e sostenibile".

