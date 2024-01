Lavori in via San Giorgio, le modifiche alla circolazione

Sono iniziati l’8 gennaio i lavori idrici lungo la via San Giorgio. Fino a venerdì 15 marzo, nel tratto stradale coinvolto dal cantiere di Hera la viabilità subirà alcune temporanee modifiche. Nello specifico, in via Calabria, da via Osteriaccia a via Montaletto, sarà in vigore un senso unico. Conseguentemente si introducono obblighi di direzione in via Mariana: i veicoli provenienti da San Giorgio dovranno proseguire a sinistra o diritto; ai veicoli provenienti dalla Strada provinciale 70 invece è richiesto di proseguire a destra o diritto. Novità anche per la via Melona, all’intersezione con via Calabria, dove i veicoli provenienti da San Giorgio dovranno svoltare a sinistra o diritto e i veicoli provenienti dalla provinciale 70 obbligo a destra o diritto. Modifiche anche per i veicoli che transitano sulla via Parataglio, all’intersezione con via Calabria, e via Montaletto. Inoltre, nello stesso tratto stradale di via Calabria è in vigore un divieto di transito di veicoli superiori a 3,5 tonnellate.