Lavori in viale Cavour, la strada percorribile tra una settimana

In via Cavour, l’importante strada nella zona Ponente della città che collega il lungomare con viale Mazzini, proseguono i lavori per riparare la fognatura bianca danneggiata dall’alluvione dell’ottobre scorso. L’intervento prevede la riparazione della fogna inserendo una ’calza’ interna con materiale idoneo e l’impiego di una moderna tecnologia, per ripristinare la continuità della tubatura e compensare eventuali punti di perdita. L’importo dei lavori è di 120mila euro, viale Cavour tornerà percorribile fra una settimana.