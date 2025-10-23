Lavori in zona Ferrovia: "Il giardino nell’area dell’ex stazione bus sarà pronto a marzo"

Il nodo della questione è un numero: 10 milioni e 490.000 euro. Indica l’importo complessivo relativo ai lavori di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria. E’ una cifra importantissima, che testimonia un intervento senza precedenti e che allo stesso modo rende la misura di ciò che sta accadendo: l’amministrazione comunale di Cesena si sta giocando una partita che non potrà avere (almeno nel medio termine) una eventuale rivincita e nella quale la posta in palio è altissima: la rinascita del polo più degradato della città attraverso nuovi spazi e nuove frequentazioni.

Il risultato si dovrebbe vedere entro marzo 2026, data nella quale il cronoprogramma prevede la rimozione delle ultime transenne. Nel frattempo i lavori proseguono e i primi risultati si vedono, grazie alle telecamere dei droni o ai pertugi ricavati lungo le recinzioni perimetrali dell’area.

"Procediamo per blocchi – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Christian Castorri –. L’area nella quale siamo ormai in dirittura d’arrivo è quella dell’ex parcheggio antistante il Cubo. Abbiamo realizzato un campo da basket e una fontana, rifatto la pavimentazione e collocato i nuovi punti luce. Dobbiamo ultimare i collegamenti degli impianti e sistemare il verde pubblico, ma siamo alle rifiniture. Puntiamo a rendere fruibile la zona entro novembre".

Nel frattempo proseguono le opere in piazzale Karl Marx, dove sono state rimosse tutte le tracce dell’ex stazione dei bus. Qui dovrà sorgere un giardino, che a palazzo Albornoz contano di veder fiorire (non solo dal punto di vista botanico) tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Nell’area più vicina all’edificio che ospita la facoltà di Psicologia e l’ex Le Fricò verrà invece realizzato il chiosco nel quale l’auspicio è veder insediare un bar che richiami frequentazioni virtuose. "Anche riguardo al complesso dell’ex Le Fricò – chiude Castorri – i lavori sono avanzatissimi: prevediamo di inaugurare i nuovi spazi del Centro per l’Impiego e CesenaLab entro marzo, arrivando così a chiudere il cerchio dell’intervento. Siamo molto soddisfatti di come le imprese esecutrici stanno portando avanti i lavori su tutti i fronti".

del progetto, si passa alle reazioni della comunità. L’attesa c’è ed è tanta, da parte dei residenti, degli operatori commerciali, degli studenti e del personale scolastico che frequentano i tre licei che si affacciano a due passi dalla stazione e dei tanti frequentatori della zona. I fatti di cronaca riconducibili a questo spicchio di città sono stati tanti, così come gli interrogativi di chi sbircia da dietro le transenne: "Serviva un campo da basket in questa zona? Ragazze e ragazzi sceglieranno di voltare le spalle agli spazi verdi e sicuri ai quali sono abituati come quelli in zona Ippodromo per trasferirsi a due passi dai binari?".

Gli stessi interrogativi riguardano il futuro punto di aggregazione. Il Comune promette incentivi a investire, resta da vedere come e con quali esiti verrà raccolta la sfida. Cesena conta tre precedenti: all’inizio degli anni Duemila è nato il Parco Ippodromo: quella che prima era un’area desolata e mal frequentata, è diventa un gioiello e alle Vigne la creazione del parco abbinato all’apertura di un bar ha fatto rinascere ‘la Buca’. Non era facile, né scontato. Nella zona dei Giardini 11 Settembre, negli spazi realizzati ex novo dell’ex Zuccherificio, invece non è andata altrettanto bene. Intanto il tempo passa, i lavori proseguono. E la città spera.