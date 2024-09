Lavori lungo il Pisciatello. Ripristino dopo l’alluvione

L’assessore al coordinamento e alla ricostruzione post-alluvione Christian Castorri ha risposto all’interrogazione presentata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Enrico Castagnoli in relazione ai lavori di manutenzione lungo il torrente Pisciatello. Ha spiegato l’assessore che in corrispondenza del centro abitato di Case Castagnoli successivamente all’alluvione del 16 e 17 maggio 2023 l’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha ordinato l’esecuzione in somma urgenza dell’intervento di ripristino del muro idraulico del torrente Pisciatello in località Case Castagnoli, finanziato per un importo di 350.000 euro con ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione. I lavori sono stati avviati il 26 maggio 2023 e ultimati il 30 ottobre seguente. Attualmente, la stessa agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha avviato le procedure di affidamento di un ulteriore intervento urgente, finalizzato alla riduzione del rischio idraulico in particolare del centro abitato di Case Castagnoli, finanziato per un importo complessivo di 670.000 euro, la cui durata contrattuale del lavori sarà di 180 giorni.

Nel dettaglio, l’intervento prevede: il risezionamento del corso d’acqua secondo geometrie che aumentano la capacità di deflusso e la stabilità delle sponde e degli argini e che comportano l’arretramento dell’argine sinistro posto su un’area ad uso seminativo, la riduzione delle attuali pendenze delle sponde, il ripristino e introduzione di banche transitabili, la realizzazione di difese in massi nei tratti maggiormente esposti ad erosione, l’adeguamento delle quote degli argini esistenti al profilo di piena osservato durante l’ultimo evento alluvionale con realizzazione di muri idraulici in cemento armato dove sono presenti abitazioni adiacenti l’argine, l’incremento della larghezza di sommità dei corpi arginali dove la stessa risulta inferiore a 4 metri, in modo che sia adeguatamente transitabile da tutti i mezzi operativi per le attività di manutenzione e servizio di piena. Inoltre, nell’intervento è ricompreso anche lo sfalcio dell’alveo propedeutico ai lavori urgenti e al termine degli stessi.

Interventi di risezionamento del tratto di alveo antistante l’abitato di Case Castagnoli saranno realizzati nell’ambito dell’intervento di imminente avvio relativo il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Pisciatello a difesa dell’abitato di Case Castagnoli e di altre località corrispondente a 670.000,00 euro.