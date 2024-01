Lavori lungo la Ruscello-Careste

Il Comune di Sarsina ha comunicato pubblicamente che "in questi giorni, assieme al demanio Forestale, sta lavorando sulla strada Ruscello-Careste", che è stata "martoriata da numerose frane".

Tali frane sono state causate a loro volta dalle notevoli piogge che, durante l’anno scorso, hanno colpito anche gran parte del territorio regionale.

"Si tratta di una strada forestale particolarmente importante per chi avventura nei nostri splendidi boschi, per attività sportiva o per la raccolta di funghi e tartufi" considera infine l’amministrazione, nello spiegare ai cittadini la necessarietà dell’intervento. "La ditta esecutrice dei lavori di ripristino – conclude il Comune – è T.M. Escavazioni".