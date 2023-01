Lavori, nel 2023 si spenderanno 12 milioni

di Ermanno Pasolini Oltre 5 milioni di euro in opere pubbliche nel 2023 e 7 milioni per la bretella di collegamento fra San Giovanni in Compito e il casello della Valle del Rubicone dell’A14. A Savignano sul Rubicone ci saranno scuole ancora più sicure e accoglienti, strade rinnovate e percorsi protetti, cura del fiume Rubicone, luogo identitario per eccellenza di Savignano, e nuovo impulso alla città della fotografia, per la quale si preparano lavori molto importanti. E così anche il 2023 sarà un anno di cantieri, alcuni già pronti a partire. Primo tra questi il ’relamping’, che prevede la sostituzione di oltre 1.771 nuove luci per quasi 500 mila euro di finanziamento ottenuto dal Ministero della Transizione ecologica. In previsione sono stati inoltre richiesti finanziamenti Pnrr per ulteriori opere interne e installazione di nuovi infissi nella scuola media ’Giulio Cesare’ per un valore di 430mila euro. E’ in partenza anche l’adeguamento impiantistico e l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di via Togliatti ’Gallo Cristallo’ e della scuola d’infanzia del quartiere Valle Ferrovia ’Freccia Azzurra’: 740mila euro, dei quali 560mila in arrivo da finanziamenti esterni. Altro cantiere ai nastri di partenza riguarda i lavori di riqualificazione dei vicoli del centro storico per 465mila euro. Anche...