Lavori nella frazione di Fiumicino

Proseguono a Fiumicino, frazione di Savignano sul Rubicone, i lavori di messa in sicurezza e ricostruzione post-alluvione a completamento degli interventi già effettuati su via Rubicone destra e sinistra. In particolare è in corso l’asfaltatura del tratto di via Rubicone Destra, nel centro abitato di Fiumicino.

Da oggi, il cantiere si sposterà su via Rubicone Sinistra, nel tratto tra il ponte di via Fiumicino-Gatteo e il parcheggio della palestra. Salvo maltempo, le lavorazioni a Fiumicino termineranno alla fine della prossima settimana. In questo quadro la via Rubicone sinistra, nel tratto interessato dall’intervento, sarà chiuso al traffico da oggi a giovedì 6.

Sono in via di conclusione anche le opere in via Colombarazzo I, dove mancano le ultime lavorazioni sulle banchine. Le opere saranno poi completate con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

La ditta esecutrice è l’impresa edile Giovane Strada di Forlì. Al termine del cantiere, previsto per la metà del mese di marzo, è programmata la partenza del secondo lotto che comprende via Rubicone Destra nel tratto tra via Galeazza e via Bastia, via Melozzo da Forlì e il suo ponte, e via Gualdello-Ribano. La ditta esecutrice sarà la IGT, Impresa generale Torri di Mercato Saraceno.

