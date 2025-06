Lavori nella galleria Lago di Quarto. Le chiusure notturne sulla E45

Nelle notti tra lunedì 23 e martedì 24 giugno e mercoledì 25 giugno, per chi viaggia sulla E45, in direzione Roma, è disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sarsina sud con rientro allo svincolo di Quarto. Quindi per due notti, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, il traffico viene deviato, in direzione Roma e questo perchè Anas ha programmato l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione all’interno della galleria Lago di Quarto, in direzione sud. Per limitare più possibile i disagi le attività saranno svolte esclusivamente in orario notturno. Durante le due chiusure notturne sarà interdetta al traffico, sempre in direzione Roma, anche la rampa di ingresso dello svincolo di Sarsina sud. Vale sempre la raccomandazione di Anas, riguardo la prudenza nella guida; l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione ’VAI’ di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store.