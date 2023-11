Lavori per consolidare il ponte

Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del ponte sulla SP 130 a Riofreddo. La procedura di gara è stata pubblicata e la scadenza per la manifestazione di interesse è il 22 novembre, poi seguirà la procedura negoziata. L’importo dell’appalto è di 220mila euro per un lavoro complessivo di 305mila. L’obiettivo dell’intervento è quello, attraverso un’opera di manutenzione, di consolidare e mettere in sicurezza la struttura. Sono previste lavorazioni puntuali e localizzate sui muri andatori e un intervento sull’arco del ponte, il rifacimento della pavimentazione e il posizionamento di nuove

barriere di sicurezza. Sono state condotte specifiche geologiche per la realizzazione del progetto. "Abbiamo un programma di 20 interventi per i prossimi sei anni che andranno a consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture provinciali" ha spiegato il presidente della Provincia, Enzo Lattuca.