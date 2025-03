Lavori post alluvione: "Venite a fare il punto nei comuni più piccoli"

Le società Sogesid e Consap hanno illustrato i lavori in corso del post alluvione in un incontro tenutosi ieri presso la Regione Emilia Romagna con il Commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio, la sottosegretaria Manuela Rontini, Errico Stravato amministratore delegato di Sogesid, Leonardo Lucano Responsabile Stazione appaltante Consap e una rappresentanza delle province e comuni della Regione Emilia Romagna colpiti dall’alluvione.

Per la Provincia di Forlì - Cesena ha partecipato una delegazione formata da Roberto Cavallucci (Meldola), Jader Dardi (Modigliana), Gianni Ravagli (Tredozio), Ilaria Marianini (Santa Sofia), Francesca Pondini (Galeata), Tania Bocchini (Sogliano) Sarà Bartolini (Roncofreddo).

Sogesid e Consap sono due società che come soggetti attuatori solo per il territorio della provincia di Forlì - Cesena gestiscono progetti sulla ricostruzione post-alluvione finanziati con fondi Pnrr per oltre 160 milioni di euro. Nei giorni scorsi il presidente della Provincia Enzo Lattuca, durante un incontro in Provincia, aveva rimarcato che da parte di Sogesid non erano pervenuti "segnali di loro vitalità, non ci danno l’impressione che siano operativi come dovrebbe essere. Questo per noi è un motivo di forte preoccupazione. Lo abbiamo riportato anche quando abbiamo incontrato il nuovo commissario".

Sogesid è una società statale di ingegneria di lavori pubblici del ministero dell’Economia, a servizio dei ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture, che è stata messa in campo dal Governo a in supporto alla Struttura Commissariale per aiutare nella ricostruzione post calamità di maggio 2023, affiancandosi alle amministrazioni locali.

I responsabili dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e Protezione civile avevano illustrato nell’incontro in Provincia lo stato di avanzamento e progettazione dei lavori riguardanti la sicurezza delle tre aste fluviali che interessano il territorio del forlivese: Montone-Rabbi, Ronco-Bidente e Bevano.

Quanto all’incontro di ieri con l’audizione di Sogesit e Consap i sindaci delegati di Meldola Roberto Cavallucci e di Roncofreddo Sara Bartolini isi sono così espressi: "Quello tenutosi a Bologna è stato un primo incontro funzionale ad allinearsi sullo stato di avanzamento dei progetti. Si è trattato di un incontro importante perché prima di oggi è stato difficile avere tutti le stesse informazioni sui lavori che devono essere realizzati da Sogesid e Consap. Durante l’incontro abbiamo rappresentato anche la necessità di fare incontri comune per comune per aiutare e sostenere anche i comuni più piccoli in questo complesso percorso di ricostruzione".

"Abbiamo anche espresso preoccupazione per la natura del finanziamento del Pnrr – proseguono i sindaci Cavallucci e Bartolini – delle risorse degli interventi individuati nelle ordinanze commissariali e per il rispetto dei tempi. Gli interventi sulle nostre strade provinciali sono fondamentali ovunque e in particolare per i cittadini e le imprese che vivono e lavorano nei territori collinari e montani".

Una prossima audizione riguarderà lo stato dei lavori di Anas.