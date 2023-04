Lavori pronti a partire Tre nuovi nidi per la città

Chi inaugurerà pressoché tutti gli interventi realizzati con i fondi del Pnrr che, successivi alla pandemia hanno rivoluzionato la progettualità della legislatura e quest’anno cominceranno ad essere avviati in grande misura i città, lo stabiliranno gli elettori alle amministrative della primavera 2024.

Nella storia di Cesena mai tanti interventi sono stati compresi dal piano degli investimenti, che avranno la completa ricaduta a terra entro il 2026, due anni dopo la scadenza elettorale dell’anno prosismo.

"Non ho ancora svelato se mi candiderò – osserva il sindaco Enzo Lattuca –, ma dopo un lavoro come quello che abbiamo fatto e stiamo facendo a chi non piacerebbe raccoglierne i frutti?"

Ma al di là della imminente ufficializzazione è certo che il sindaco sarà ricandidato, e le opere in corso costituiscono una spinta in più a favorire la naturale continuità del secondo mandato.

La road map dell’amministrazione comunale prevede una ventina di grossi cantieri edilizi orientati a rigenerare la città, in particolare per quel che attiene l’area stazione, la costruzione di nuove scuole e la riconversione del complesso ex Roverella verso l’abitare inclusivo.

Il progetto di rigenerazione più importante, quello che secondo il sindaco deve contribuire a rilanciare l’appeal della città, è relativo all’area della stazione che sarà al centro di un intervento di riqualificazione del valore complessivo di otto milioni di euro, ai quali si aggiungeranno i dieci milioni di euro del Pnrr riguardanti l’autostazione. Sono finanziati dal Pnrr anche gli interventi per l’emporio solidale, gli appartamenti per disabili in via Parini e l’edificio ex Montecatini alle Vigne.

Il Comune di Cesena, intanto, accelera sugli interventi per le nuove scuole.

"A maggio – informa il sindaco Lattuca – verranno aggiudicati i lavori per i l Polo Osservanza (nido e scuola materna), e i nidi di San Vittore e Villachiaviche, per procedere con l’avvio dei cantieri a novembre e, per tutti tre, fine opere entro dicembre 2025. L’anno scorso sono stati avviati i lavori per la nuova elementare di San Vittore (importo di quattro milioni), la prima a partire con i fondi del Pnrr".

Correlati all’edilizia scolastica sono anche i due interventi sulla nuova mensa per la a scuola primaria Villa Chiaviche (628mila euro), la demolizione e la ricostruzione di mensa e relativi servizi del complesso scolastico delle elementare Carducci (840mila euro),con i lavori che verranno aggiudicati nel mese di agosto.