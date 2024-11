Lavori pubblici per 35 milioni in tre anni

Il bilancio di previsione del triennio 2025-2027 è stato presentato in consiglio comunale e lunedì sarà presentato ai quartieri, al termine di intense settimane di lavoro da parte del sindaco Matteo Gozzoli, dell’assessore Jacopo Agostini di concerto alla giunta e al dirigente Omar Laghi. Nella spesa corrente spiccano le spese previste per gli interessi sui mutui che aumentano di un milione rispetti agli anni precedenti; le somme consolidate per i servizi sociali trasferite all’Unione pari a 1,9 milioni, il taglio dei trasferimenti statali dovuti alla spending review per 257mila euro e l’aumento del 2 per cento per beni e servizi, pari a 350-400mila euro. Fra le entrate l’unica ad aumentare è l’imposta di soggiorno che sarà applicata tutto l’anno e con un aumento medio del 33 per cento, più consistente l’extra alberghiero; il maggior gettito previsto è di 1 milione e 350mila euro, che saranno investiti per la promozione e l’attivazione del trasporto sui mezzi pubblici in bassa stagione. Prosegue la lotta all’evasione ed il recupero degli insoluti, che dovrebbero portare 1,8 milioni, di cui 1,3 di Imu e 500mila euro dalla Tari.

In merito alle opere pubbliche, il piano degli investimenti prevede lavori per 35 milioni di euro, di cui 2milioni per la ristrutturazione delle scuole "2 agosto 1849", "Dante Arfelli", "Leonardo da Vinci" di Ponente e la "Ricci Ortali" di Villalta: 330mila euro saranno investiti per trasformare l’ex scuola materna di via Leone in un nuovo nido. Il nuovo Ponte del Gatto costerà 2,1 milioni, la rotatoria tra via Fossa e via Fiorentina 500mila euro (divisi tra Comune e Provincia), le manutenzioni di strade e marciapiedi 700mila euro, il nuovo ponte in via Fenili 800mila euro. Per le fogne bianche saranno spesi 1,5 milioni, per la Ciclovia della Rigossa 150mila euro, per il completamento della ciclabile di via Montaletto 150mila e per la ciclabile che collega Zadina a Ponente altri 300mila euro. Sul fronte degli investimenti per la città turistica, ci sono 1,6 milioni per le riqualificazioni di piazza Volta, piazza Marconi e per la progettazione dell’area Ex Nuit, mentre per il lungomare Colombo a Ponente ci sono 3 milioni. Fra gli interventi straordinari, 200mila euro sono riservati ai Giardini al Mare.

Per lo sport e la cultura ci sono due importanti investimenti candidati a bandi regionali per lavori di miglioramento dello stadio comunale "Attilio Moretti" con oltre un milione e la rigenerazione dell’ex Lavatoio, per complessivi 2 milioni; un altro mezzo milione è destinato alla nuova area sportiva e polifunzionale di Bagnarola. Per il mercato ittico e la pescheria comunale sono a bilancio 1,7 milioni di lavori con progetti che saranno candidati ai bandi regionali ed europei Feampa e Galpa. "Continuiamo ad avere un piano degli investimenti ambizioso e moderno – ha detto Gozzoli– capace di coniugare progettazione di nuove opere e necessità di manutenzioni diffuse nel territorio. Importanti risorse saranno destinate alla messa a norma delle scuole. Nel 2025 inizieranno i lavori al Ponte del Gatto". L’assessore Agostini è soddisfatto: "Il bilancio che presentiamo riesce a garantire un buon livello di servizi essenziali nonostante il perdurare dei rincari di prezzi. Avremo meno trasferimenti statali e sull’imposta di soggiorno è stato fatto un lavoro di riequilibrio del gettito".

Giacomo Mascellani