Lavori pubblici, record di 32 milioni

Il bilancio delle opere pubbliche a Cesenatico quest’anno supera la cifra record di 32 milioni. Per la la precisione ammontano a 32.200.350 euro gli investimenti, tra opere appena concluse, cantieri in corso, lavori in partenza e progetti già finanziati. Sfruttando i finanziamenti derivanti dai fondi Pnrr (5 milioni), la partecipazione a bandi regionali e nazionali, con le risorse messe in campo dall’amministrazione comunale, si è arrivarti a questa cifra monster per una cittadina con 26mila abitanti, che è considerata la sintesi del lavoro di programmazione di questi ultimi anni, unito a una serie di situazioni contingenti su cui si è dovuto intervenire per la sicurezza.

Le opere concluse da poco sono la ristrutturazione della scuola elementare di Sala per 1 milione e 17mila euro, il nuovo ponte di via Ferrara per 380mila euro, lo spostamento dei moduli prefabbricati per l’edilizia scolastica per 125mila, impianti fotovoltaici nelle scuole per 205mila e la riqualificazione della pescheria comunale per 99mila euro. I cantieri in corso sono la nuova scuola di viale Torino per 7 milioni, la costruzione di 18 nuovi alloggi Erp nella ex Prealpi per 3.943.106 euro, il nuovo ponte di viale Roma per 1 milione e 680mila euro, i lavori alla scuola elementare di via Saffi per 1 milione e 300mila euro, la nuova fogna in via Bramante per mezzo milione, il piano asfalti per mezzo milione e i lavori allo stadio per 230mila euro.

Fra i lavori in partenza ci sono il lungomare a Ponente per 6 milioni, la Ciclovia della Rigossa per 300mila euro, la riqualificazione del molo di Levante per un milione e mezzo, la scuola media Dante Arfelli per 1 milione e 121mila euro, il ripristino della Ciclovia del Pisciatello per 150mila, la nuova ciclabile di via Manin per 260mila, il verde pubblico per 100mila, alloggi temporanei per senza tetto (910mila), e nuovi giochi per bambini per 30mila euro.

I principali progetti già finanziati sono il Ponte del Gatto per 1 milione 580mila euro, i muretti di protezione dell’abitato a Valverde per 450mila, la pubblica illuminazione per 100mila, l’ampliamento del cimitero per 200mila, il progetto wi-fi per 50mila, il restauro della statua di Garibaldi (25mila), e le manutenzioni ordinarie (20mila).

"A guardare le cose con superficialità, ogni cantiere cittadino può essere visto come un disagio – ha detto il sindaco Matteo Gozzoli, ieri in conferenza assieme alla dirigente Chiara Benaglia e l’ingegnere Barbara Zignani –. Noi lo comprendiamo ed apprezziamo la pazienza dei cittadini, ma credo che amministrare significhi cercare di vedere oltre l’orizzonte dei singoli, per inquadrare le esigenze di tutti. Stiamo facendo lavori attesi da oltre 50 anni, mettiamo in sicurezza le scuole e riqualifichiamo il lungomare delle colonie a Ponente, di cui sento parlare da quando sono bambino".

"Ci teniamo a fornire la fotografia di tutto quello che è stato appena concluso, di quello che si sta facendo e dei passi più prossimi da affrontare insieme – ha aggiunto infine –. Questi 32 milioni di euro in investimenti, non sono un punto di arrivo o un vanto, ma il punto di partenza per lavorare ancora di più e meglio. Inoltre il 30 aprile approveremo in consiglio comunale un rendiconto che attesterà 2 milioni e 400mila euro di avanzo, che siamo già pronti a investire in opere pubbliche".

Giacomo Mascellani