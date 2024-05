Alluvione e lavori a Cesena, Lattuca: “Ricostruzione al 60%, ora nuova rete fognaria”

Cesena, 31 maggio 2024 – A poco più di una settimana dal voto amministrativo, l’attenzione della politica cittadina è sempre più focalizzata sul tema dell’alluvione. Ieri il sindaco Enzo Lattuca e il suo vice Christian Castorri hanno illustrato i dati relativi agli interventi effettuati, avanzando preoccupazioni riguardo all’arrivo di ulteriori risorse, tema sul quale non si è fatta attendere la replica di Marco Casali, candidato del centro destra.

Ricostruzione: ecco il punto sui lavori del sindaco Lattuca

Lattuca è partito dai 12 milioni e 230.000 euro fin qui stanziati attraverso la struttura commissariale diretta dal generale Figliuolo al Comune di Cesena. A riguardo il commento più sibillino è stato quello di Castorri: "A chi ci rimprovera di non aver saputo spendere i fondi, replichiamo che da agosto a oggi abbiamo investito una media di 700.000 euro al mese, senza poter fare i conti con gli auspicati rinforzi dell’organico dei nostri uffici".

Lattuca è entrato nello specifico: "Di questi 12 milioni e oltre, il 61% corrisponde a interventi già ultimati. Per quanto riguarda il 39% restante, la parte più corposa, che da sola vale il 20%, è riferita a opere sulle fogne e sulle valvole antireflusso che realizzeremo per la maggior parte nell’area più colpita dall’alluvione. Contiamo di affidare i lavori entro l’anno e portare a termine l’intervento entro il 2025".

Per fare quadrare i conti ci sono anche ripristini in scuole e impianti sportivi, parte dei quali verranno effettuati al termine delle lezioni, per contenere i disagi. "Andiamo spediti – ha aggiunto Lattuca -, ma siamo preoccupati per il futuro. I fondi del Pnrr che dovevano essere dirottati sull’emergenza, 1 miliardo e 200 milioni in tutto, di cui una decina di milioni dedicati al Comune di Cesena (e 65 milioni e mezzo alla Provincia in relazione a 23 strade colpite da frane) che erano stati annunciati a gennaio, sono ancora solo nelle parole. Se quei fondi ci verranno riconosciuti, in città riusciremo a chiudere il capitolo della ricostruzione nel giro di un paio d’anni. Non in collina e in montagna, dove i danni sono estremamente ingenti. Per fare il vero salto di qualità in termini di prevenzione serviranno invece almeno un decennio e cifre molto importanti. Esempi di interventi? Il Ponte Nuovo. Non si può pensare di far abbandonare le case sugli argini, ma si può pensare di rifare il ponte, che si era dimostrato una criticità. E’ chiaro che non si può fare subito, ma è altrettanto doveroso dire che serve pensarci. Lo stesso vale per le casse di espansione e altri tipi di opere che, in certe aree possono prevedere l’innalzamento degli argini".

Sul tema è intervenuto con una nota anche Marco Casali: "Lattuca deve fare pace con sé stesso: lancia accuse al Governo per i fondi per l’alluvione che non sarebbero arrivati alle conferenze stampa dove si mostrano con orgoglio lavori attesi da decenni che si faranno proprio grazie a quei fondi. Mi sembra che il sindaco sia un po’ confuso. O forse vuole mettere confusione su un tema, quello dell’alluvione, dove in realtà servirebbero solo tre cose: chiarezza, trasparenza e voglia di lavorare. In questo momento possiamo contare su una grande certezza: i soldi che il Governo ha stanziato e che sono pronti da spendere sia per il pubblico e sia per il privato".