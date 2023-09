Lavori stradali in via Romagna e sulla SP128

A partire da lunedì 2 ottobre inizieranno i lavori di messa in sicurezza del ponte situato in Via Romagna (che collega Cella di Mercato Saraceno con le frazioni di Bacciolino, Boratella e Bora) al km 5,300. Con un’apposita ordinanza comunale, viene prevista la temporanea interruzione del traffico lungo via Romagna nel tratto coinvolto dai lavori. La chiusura del ponte si protrarrà fino al 13 novembre ovviamente salvo imprevisti. Durante questo periodo, per raggiungere le località di Bacciolino e Boratella, occorrerà chiaramente seguire un percorso alternativo.

L’intervento di messa in sicurezza del ponte comporta una spesa di € 129mila euro, e questo grazie ai finanziamenti ottenuti dal "Fondo regionale Montagna LR 22004". Questo progetto fa parte di una più ampia iniziativa promossa dall’Unione Valle Savio, che coinvolge non solo il Comune di Mercato Saraceno, ma anche altri interventi nei comuni della Valle del Savio- con una durata complessiva di quattro mesi. Il vice sindaco di Mercato Saraceno Raffaele Giovannini, che è anche assessore ai lavori pubblici, fa sapere che "si tratta di lavori importanti e necessari. Il disagio che i cittadini avranno sarà ampiamente ripagato da una maggiore sicurezza e una migliore viabilità". L’Amministrazione rimane a disposizione dei cittadini per qualsiasi informazione e garantirà un costante aggiornamento sull’evolversi dell’operazione.

Ma nella Valle del Savio c’è un’altra strada interessata da lavori. La Provinciale 128 che collega Sarsina a Ranchio, dopo l’alluvione del 14 maggio, contava ben 14 interruzioni, fra crolli e smottamenti, della sede stradale e con al centro la famosa ’frana di Tezzo’. Nella prima fase per rendere percorribile questa strada provinciale vennero realizzate delle bretelle laterali in terra battuta. Ebbene questi passaggi laterali o piste (realizzati dalle due ditte Clas e Tontini) sono stati completamente asfaltati, ad opera della ditta Super Asfalti di Mercato Saraceno con intervento finanziario della Provinciale di Forlì-Cesena. "Rappresenta questo – fa sapere il sindaco di Sarsina Enrico Cangini - un primo intervento che servirà a superare il periodo invernale e affrontarlo con un po’ più di conforto e poi pensare il prossimo anno a come intervenire per la ricostruzione vera e propria della sede stradale. L’impraticabilità di detta strada provinciale, "una delle strade maggiormente colpite dalle frane lo scorso maggio" - come ha ricordato il presidente della Provincia, Enzo Lattuca – aveva determinato l’isolamento per molti giorni di Ranchio".