Lavori stradali notturni domani sulla via Cervese

Dalle 20 di domani alle 6 di giovedì, in corrispondenza della rotonda della Solidarietà e in prossimità dello svincolo di uscita di via Cervese e dell’imbocco di via Calcinaro, saranno eseguiti lavori di ripristino della pavimentazione stradale. Gli interventi prevedono operazioni di fresatura e posa del tappeto d’usura, resesi necessarie a seguito di recenti lavori sui sottoservizi. Al fine di garantire piena sicurezza agli operatori della ditta Fabbri Costruzioni Srl di Brisighella e agli utenti della strada, per l’intera durata del cantiere la viabilità sarà regolata da alcune modifiche: saranno infatti istituiti un restringimento di carreggiata con movieri in via Calcinaro, tra la rotonda della Solidarietà e Martorano, e un senso unico alternato. Nel corso di questa settimana saranno avviati inoltre alcuni lavori di ripristino del manto stradale da via Osteriaccia fino a via Medri. Anche in questo caso la circolazione sarà regolata da un senso unico alternato.