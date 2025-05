Lavori sul lungomare: "Tutto pronto per l’estate"

Si stanno concentrando sulla foce del canale Tagliata e in due stradelli che portano al mare, i lavori sul lungomare di Ponente, nell’ambito del progetto battezzato dai tecnici ‘Waterfront’ che non significa altro che lungomare. Le operazioni stanno proseguendo con grande intensità, dopo che i lavori del canale sono ripresi a marzo per aspettare le condizioni meteorologiche favorevoli mentre quelle sugli stradelli non si sono mai fermate. Il sindaco Matteo Gozzoli e la dirigente Chiara Benaglia si sono recati in cantiere per effettuare un sopralluogo e per un aggiornamento del programma lavori insieme alla direzione lavori e alla ditta esecutrice.

Per quanto riguarda la riqualificazione del Tagliata, nella sponda lato Cervia mancano solo le ultime rifiniture, in particolare i rivestimenti in pietra della sommità e del lato esterno del molo, che inizieranno la prossima settimana, oltre alla successiva installazione dell’impianto di illuminazione, mentre nella parte lato Cesenatico si procederà nei prossimi giorni alla parte strutturale relativa alle sponde. Entro la prima settimana di giugno verranno rimosse le palancole in modo da riempire nuovamente il canale e poter procedere così nelle prime settimane di giugno con la finitura di entrambe le sponde. Sui due stradelli che portano al mare, dove le maestranze hanno sempre lavorato, siamo alle battute finali e si conta di inaugurarli entro la fine di maggio.

Il sindaco Matteo Gozzoli fa il punto sul cantiere: "In questi giorni sono stato in prima persona sul lungomare di Ponente per vedere come procedono i lavori. Parliamo di un intervento complesso e fondamentale, così insieme ai tecnici comunali, alla direzione lavori e alle ditte esecutrici, ci stiamo impegnando al massimo per terminare tutto nei tempi previsti. Entro il mese di maggio, il Canale Tagliata verrà riempito nuovamente e poi procederemo solo alle finiture delle sponde, mentre presto annunceremo la data di inaugurazione e apertura dei primi due stradelli che portano al mare. Sono consapevole che stiamo chiedendo un ulteriore sforzo di pazienza, ma siamo di fronte a lavori attesi da anni che ci permetteranno di cambiare il volto a una parte fondamentale della città. Nelle prossime settimane incontreremo la Cooperativa Stabilimenti Balneari e gli operatori economici della zona per un aggiornamento."

Ricordiamo che a svolgere i lavori è una Rti composta da Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole e Consorzio Edili Artigiani Ravenna. Il quadro economico totale è di oltre 5,2 milioni di euro.

Giacomo Mascellani